خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد

قال العميد أندريه أبو معشر، الخبير العسكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألحقت ضررًا كبيرًا في المنظومة القيادية لحزب الله، خاصة بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وقادة الصف الأول، ما أحدث تضررًا كبيرًا على القوى البشرية في حزب الله.

قيادات حزب الله

وأضاف «أبو معشر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يعد في حزب الله قيادين قادرين على إعادة إنتاج رد استراتيجي من خلال وتجديد الخطط، غير الخطط المسبقة الإعداد التي لا يزال العمل فيها للذهاب إلى تغيير قواعد الاشتباك والتي تحتاج إلى موافقة وإعادة استصدار توجيهات قيادية.

ذهاب إسرائيل الي الحرب الشاملة

وأوضح أنه لا يمكن إغفال المسار العام الذي تريده إيران ومحور الممانعة من الذهاب إلى الحرب الشاملة، فقد فات الأوان للحديث عن إعادة ترتيب قواعد الاشتباك لأن إسرائيل دخلت في الحرب الشاملة ولن يوقفها شيء مهما فعل حزب الله من إطلاق صواريخ أو من مقاومة على الأرض.

فرصة حزب الله لإحداث الضرر لإسرائيل

وتابع: «ينتظر حزب الله الفرصة المناسبة لإحداث الضرر المناسب لإسرائيل في مستقبل المعركة، وقد يكون هذا هو التحدي الذي يثبت من خلاله حزب الله استعادته زمام الأمور».