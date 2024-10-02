نصائح لقائدي الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الطرق
ترصد فيتو لقرائها، النصائح الضرورية لقائدي الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الطرق، في التقرير التالي.
نصائح للحفلات المدرسية للوقاية من حوادث الطرق
- الالتزام بالسرعة المرورية المحددة بالطرق.
- عدم تجاوزها مهما كانت الأسباب.
- عدم تعاطي أي مواد مخدرة، أو منبهات بحجة الحصول على التركيز أو مواصلة العمل عدة ساعات متواصلة.
- عدم التسابق مع أي سيارات، سواء كانت أتوبيسات مدارس، أو أي سيارات أخرى.
- الالتزام بالحارة المرورية خلال القيادة، وعدم التنقل من حارة لأخرى بدون داعٍ.
- التأكد من سلامة الإطارات الخاصة بالأتوبيس، قبل نقل الطلاب صباحا، وقبل الانطلاق لتوصيلهم لمنازلهم عقب الانتهاء من اليوم الدراسي.
- الحذر من التحدث بالهاتف المحمول خلال القيادة، حيث إن نسبة كبيرة من أسباب وقوع الحوادث تعود لانشغال قائد السيارة بالهاتف المحمول.
- عدم السير عكس الاتجاه، مهما كانت المسافة المقطوعة قصيرة.
- صيانة مصابيح الأتوبيس، والتأكد من عمل مساحات الزجاج، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
- مواجهة النوم خلال القيادة، بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم.
- ضرورة فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
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