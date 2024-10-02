الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

نصائح لقائدي الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الطرق

نصائح لقائدي الحافلات
نصائح لقائدي الحافلات المدرسية، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، النصائح  الضرورية لقائدي الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الطرق، في التقرير التالي.

نصائح للحفلات المدرسية للوقاية من حوادث الطرق

  • الالتزام بالسرعة المرورية المحددة بالطرق.
  • عدم تجاوزها مهما كانت الأسباب.
  •  عدم تعاطي أي مواد مخدرة، أو منبهات بحجة الحصول على التركيز أو مواصلة العمل عدة ساعات متواصلة.
  • عدم التسابق مع أي سيارات، سواء كانت أتوبيسات مدارس، أو أي سيارات أخرى.
  • الالتزام بالحارة المرورية خلال القيادة، وعدم التنقل من حارة لأخرى بدون داعٍ.

  • التأكد من سلامة الإطارات الخاصة بالأتوبيس، قبل نقل الطلاب صباحا، وقبل الانطلاق لتوصيلهم لمنازلهم عقب الانتهاء من اليوم الدراسي.
  •  الحذر من التحدث بالهاتف المحمول خلال القيادة، حيث إن نسبة كبيرة من أسباب وقوع الحوادث تعود لانشغال قائد السيارة بالهاتف المحمول.
  • عدم السير عكس الاتجاه، مهما كانت المسافة المقطوعة قصيرة.
  • صيانة مصابيح الأتوبيس، والتأكد من عمل مساحات الزجاج، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
  • مواجهة النوم خلال القيادة، بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم.
  • ضرورة فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

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بمديرية امن القاهرة التجمع الأول فيتو حوادث الطرق

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