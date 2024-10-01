الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا عن هجوم إيران ضد إسرائيل: غير فعال ولم ينتج عنه قتيل

جيك سوليفان، فيتو
جيك سوليفان، فيتو

زعم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه غير فعال ووفقا للتقييمات لم ينتج عنه مقتل أي إسرائيليين.

تنسيق الولايات المتحدة مع إسرائيل لصد هجوم إيران

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “نسقنا عن قرب مع الإسرائيليين لاعتراض الهجوم الإيراني، ونركز على حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط”.

وأكد: "ما حدث تصعيد خطير من قبل الإيرانيين ونحن في تشاور مع الإسرائيليين بشأن الخطوة المقبلة لكن سوف تكون تداعيات كبيرة بعد الهجوم الإيراني .

بايدن يصدر تعليمات للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة دولة الاحتلال في مواجهة الهجمات الإيرانية.


وبحسب البيت الأبيض: فإن "بايدن وهاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات".

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