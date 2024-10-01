كلها من الطبيعة، اصنعي كريمات لتنعيم الشعر في البيت

طرق صنع كريمات لتنعيم الشعر في البيت، يعتبر الشعر الناعم واللامع من علامات الجمال التي تسعى الكثير من النساء لتحقيقها. ومع تزايد الوعي حول أهمية استخدام المواد الطبيعية في العناية بالشعر، تزايدت الحاجة إلى تعلم كيفية صنع كريمات طبيعية لتنعيم الشعر في المنزل.



تعتمد كريمات الشعر التي يمكن صنعها في البيت، على مكونات بسيطة ومتوفرة، وتساعد على تغذية الشعر وتحسين ملمسه دون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية القاسية.

أفضل مكونات طبيعية لصنع كريم للشعر

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه يمكن استخدام المكونات الطبيعية لصنع كريمات فعالة وآمنة لتنعيم الشعر وتغذيته. بالإضافة إلى فوائدها الصحية.

ماسكات لترطيب الشعر

وهذه الكريمات توفر بديلًا طبيعيًّا وآمنًا للمنتجات التجارية التي تحتوي غالبًا على مواد كيميائية قاسية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



كريم زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند هو واحد من أكثر الزيوت الطبيعية التي تستخدم في العناية بالشعر، بفضل خصائصه المرطبة والمغذية. يحتوي على أحماض دهنية تساعد في تغذية فروة الرأس وتقوية الشعر. أما العسل، فهو مرطب طبيعي يساعد على حفظ الرطوبة في الشعر.

المكونات:

- 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

- 2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

1. قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلًا حتى يذوب.

2. امزجي العسل مع زيت جوز الهند بشكل جيد حتى يتجانس الخليط.

3. ضعي الكريم على الشعر بعد غسله بالشامبو، مع التركيز على الأطراف.

4. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ.

هذا الكريم يساعد على تنعيم الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا، خاصة عند استخدامه بانتظام.

كريم الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف. زيت الزيتون هو مرطب طبيعي يعمل على تنعيم الشعر وتقويته.

المكونات:

- 1 حبة أفوكادو ناضجة.

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

1. اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى يتحول إلى معجون ناعم.

2. أضيفي زيت الزيتون إلى الأفوكادو واخلطيهما جيدًا.

3. ضعي الكريم على الشعر المبلل واتركيه لمدة 45 دقيقة.

4. اغسلي الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

يعمل هذا الكريم على ترطيب الشعر الجاف وإعادة حيويته، كما يساعد على تحسين ملمسه ونعومته.

كريم زبدة الشيا وزيت الأرجان

زبدة الشيا تُعتبر مكونًا قويًا للعناية بالشعر بفضل خصائصها المغذية والترطيبية. أما زيت الأرجان فهو غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية التي تحافظ على رطوبة الشعر وتنعمه.

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

- 2 ملاعق كبيرة من زيت الأرجان.

- بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري لإضافة رائحة عطرة).

الطريقة:

1. قومي بإذابة زبدة الشيا في حمام مائي حتى تصبح سائلة.

2. أضيفي زيت الأرجان وزيت اللافندر إلى زبدة الشيا المذابة واخلطيهم جيدًا.

3. ضعي الكريم على الشعر بعد تجفيفه واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

4. اغسلي الشعر بالشامبو كالمعتاد.

هذا الكريم يغذي الشعر بعمق ويعزز من نعومته ومرونته، ويُعتبر مناسبًا بشكل خاص للشعر الجاف والمتضرر.



كريم الموز وزيت اللوز

الموز يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه. زيت اللوز هو مصدر غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتنعمه.

المكونات:

- 1 موزة ناضجة.

- 2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

1. اهرسي الموزة جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي زيت اللوز إلى الموز واخلطيهم جيدًا.

3. ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

4. اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

يساعد هذا الكريم على ترطيب الشعر وتنعيمه، كما يقلل من التجعد ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا.

خلطات طبيعية للشعر، فيتو

كريم الحليب والعسل

الحليب يحتوي على البروتينات والدهون التي تغذي الشعر وتساعد على ترطيبه. العسل، كما ذكرنا سابقًا، مرطب طبيعي يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

المكونات:

- نصف كوب من الحليب.

- 2 ملاعق كبيرة من العسل.

الطريقة:

1. امزجي الحليب والعسل معًا حتى يذوب العسل تمامًا.

2. ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

3. اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

هذا الكريم يعزز نعومة الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا، كما أنه يساعد على تغذية فروة الرأس وتحسين صحة الشعر بشكل عام.

كريم جل الألوفيرا وزيت الخروع

الألوفيرا (جل الصبار) معروف بخصائصه المهدئة والمغذية للشعر وفروة الرأس. زيت الخروع يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

المكونات:

- 4 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.

- 2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

الطريقة:

1. امزجي جل الألوفيرا وزيت الخروع معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة 45 دقيقة.

3. اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

يعمل هذا الكريم على تعزيز نمو الشعر وتنعيمه، ويُستخدم بشكل خاص لتقوية الشعر الضعيف والمتساقط.