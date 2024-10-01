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خارج الحدود

صاروخ فتاح فرط الصوتي، مواصفات ورقة إيران الرابحة لمهاجمة إسرائيل

صواريخ إيران
صواريخ إيران

الهجوم الإيراني، تزايدت التكهنات مؤخرًا حول استخدام إيران لصاروخها الباليستي الفرط الصوتي "فتاح" في الهجوم على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء. 

ويعتبر هذا الصاروخ من أبرز الصناعات العسكرية الإيرانية وأحد أوراقها الرابحة في مواجهة أعدائها، لا سيما إسرائيل.

تكشف هذه التطورات عن تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد أن كشفت إيران عن استخدام صاروخ فتاح كجزء من استراتيجيتها لتعزيز قوتها العسكرية.

صاروخ فتاح قوة جديدة في الترسانة الإيرانية

في السادس من يونيو 2023، كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ فتاح الباليستي الفرط الصوتي في احتفال عسكري ضخم بحضور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وصف رئيسي الصاروخ بأنه "من مكونات الاقتدار الوطني"، مؤكدًا دوره الكبير في تعزيز الدفاعات الإيرانية. إلى جانب رئيسي، حضر الاحتفال كبار قادة الحرس الثوري، مثل اللواء حسين سلامي والعميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري.

يعد صاروخ "فتّاح" من أكثر الصواريخ الإيرانية تطورًا، وقد تم تصنيعه على أيدي خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري. ويأتي هذا الكشف في وقت حساس، حيث صدرت تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل، مع تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بلاده ستفاجئ إيران وأعداءها باستمرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إدارة بايدن تعتبر إيران تهديدًا رئيسيًا لأمن إسرائيل، وأنه لن يُسمح لها أبدًا بحيازة سلاح نووي.

دخول إيران نادي الدول المصنعة للصواريخ الفرط الصوتية

مع الكشف عن صاروخ "فتّاح"، انضمت إيران رسميًا إلى نادي دول "الصواريخ الفرط الصوتية"، لتصبح الدولة الرابعة عالميًا التي تملك هذا النوع من التكنولوجيا، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين. يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في تعزيز قدرات إيران العسكرية، ويضعها في مقدمة الدول التي تمتلك القدرة على إنتاج أسلحة ذات تقنية عالية وسرعة تفوق الصوت.

تاريخ البرنامج الصاروخي الإيراني

رغم أن تاريخ برنامج الصواريخ الإيراني يعود إلى فترة ما بعد ثورة الخميني عام 1979، فإن الإعلان الرسمي عن صناعة صاروخ "فتّاح" جاء في نوفمبر 2022، عندما وعدت طهران بالكشف عنه في وقت لاحق.

يتميز الصاروخ بقدرته على المناورة العالية والتحليق بسرعات هائلة تتجاوز سرعة الصوت، مما يجعله صعب الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

المواصفات الفنية لصاروخ فتاح 

يتميز صاروخ "فتّاح" بمواصفات فنية متقدمة تجعله من أخطر الصواريخ الباليستية على الإطلاق:

المدى: يصل مداه إلى 1400 كيلومتر.

السرعة: تتراوح سرعته بين 13 إلى 15 ماخ، أي ما يقرب من 15 ضعف سرعة الصوت.

فترة التحليق: يستغرق الصاروخ 400 ثانية للوصول إلى هدفه على بعد 1400 كيلومتر.

الوقود: يستخدم الوقود الصلب.

الأبعاد: يبلغ طول الصاروخ حوالي 13.6 مترًا، ويقسم إلى جزئين، الأول طوله 10 أمتار والثاني يحتوي على الرأس الحربي بطول 3.6 أمتار.

القطر: يبلغ قطره 80 سنتيمترًا.

عدد الجنيحات: يحتوي على 8 جنيحات.
 

الميزات التكتيكية لصاروخ "فتّاح"

من بين الميزات التكتيكية التي تجعل صاروخ "فتّاح" فريدًا من نوعه:

قدرته على التحليق والمناورة داخل الغلاف الجوي وخارجه.

التغلب على كافة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

استهداف وتدمير أهم أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

يحتوي رأسه الحربي على محرك كروي وفوهة متحركة تمكنه من المناورة في جميع الاتجاهات.

قدرته على التحليق بسرعة تفوق خمسة أضعاف سرعة الصوت، مما يجعل اعتراضه مهمة شبه مستحيلة.

إمكانية زيادة مدى الصاروخ إلى أبعد من 1400 كيلومتر.
 

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