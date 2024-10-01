دوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ إيرانية

سمع دوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن، نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية موجهة ضد إسرائيل، في الهجوم الذي جاء للرد على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

بيان الحرس الثوري الإيراني حول الهجوم على إسرائيل

قال الحرس الثوري الإيراني فى بيان له مساء اليوم، استهداف عمق الأراضي المحتلة ردًا على استشهاد الشهيد هنية، وحسن نصر الله والشهيد نيلفروشان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، فى بيان حول الهجوم على إسرائيل، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

الحرس الثوري يكشف كواليس قرار الهجوم على إسرائيل

وتابع الحرس الثوري، العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

مشيرا إلى أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.