إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران
الهجوم الإيراني، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسئولين في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم: إن الولايات المتحدة تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
أمريكا تتخوف من ضربة إسرائيلية لمنشآت نووية إيرانية
وأوضح المسئولان وفق صحيفة نيويورك تايمز، أن السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري، يشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.
وأشارا إلى أن أمريكا كانت تقيم مؤخرا كيف يمكن تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
بعثة إيران في الأمم المتحدة تتوعد إسرائيل
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد على الهجوم الذي تعرضت له أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا.
وأكد الحرس الثوري الإيراني: أن الصواريخ التي أطلقها تأتي ضمن الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم استهداف أماكن عسكرية إسرائيلية بعد الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن العملية ضد إسرائيل تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال المجاهد الشهيد إسماعيل هنية.
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