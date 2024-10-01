الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران

صواريخ ايران
صواريخ ايران

الهجوم الإيراني، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسئولين في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم: إن الولايات المتحدة تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

أمريكا تتخوف من ضربة إسرائيلية لمنشآت نووية إيرانية


وأوضح المسئولان وفق صحيفة نيويورك تايمز، أن السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري، يشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.
وأشارا إلى أن أمريكا كانت تقيم مؤخرا كيف يمكن تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

بعثة إيران في الأمم المتحدة تتوعد إسرائيل

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد على الهجوم الذي تعرضت له أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا.
وأكد الحرس الثوري الإيراني: أن الصواريخ التي أطلقها تأتي ضمن الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وأضاف  الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم استهداف أماكن عسكرية إسرائيلية بعد الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن العملية ضد إسرائيل تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال المجاهد الشهيد إسماعيل هنية.

رفعت سيد أحمد: حزب الله استعد للغزو البري بصواريخ لضرب تل أبيب

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

نيويورك تايمز ضرب إسرائيل منشآت إيران الهجوم الإيراني منشآت نووية إيرانية

مواد متعلقة

إيران تؤكد إصابة أهداف في إسرائيل، والاحتلال يتوعد برد مختلف (فيديو)

الجيش الأردني يوجه نداء عاجلا للمواطنين تزامنا مع هجوم إيران على إسرائيل

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران

استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب

هجمات إيران على إسرائيل، 3 دول عربية تعلن إغلاق مجالها الجوي

الهجوم الإيراني، وزير الدفاع الإسرائيلي يختبئ تحت الأرض وإيقاف الرحلات بمطار الخميني

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

مشاهد توثق هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

منوعات

المزيد

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

استخدمت لاغتيال قاسم ‏سليماني.. الطائرة الأمريكية إم كيو 9 التي أسقطها الحوثيون في اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

في اليوم العالمي للمسنين، كيف نظر الإسلام لبر الأبوين في كِبرهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية