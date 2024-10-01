جيش الاحتلال يتلقى تحذيرات أمريكية بشأن هجوم إيراني وشيك ويتوعد طهران
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حذرت تل أبيب من استعدادات إيرانية لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل قريبا.
هجوم إيراني وشيك على إسرائيل
وأضاف: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران وسنتعامل مع أي تهديد جوي من طهران في هذه المرحلة كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال ولم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران حتى الآن".
وتابع: أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع وستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.