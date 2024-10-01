هجمات إيران على إسرائيل، 3 دول عربية تعلن إغلاق مجالها الجوي

تزامنا مع بدء الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت 3 دول عربية، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مجالها الجوي.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية مساء اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كذلك أعلن وزير النقل اللبناني، على حمية، إغلاق المجال الجوي مؤقتا أمام حركة الطيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، بأن العراق قرر إغلاق المجال الجوي.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.