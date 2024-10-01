مشاهد توثق هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل (فيديو)

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هجمات إيران علي إسرائيل

وأفادت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل سترد بقوة على هجمات إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة.

الحرس الثوري: إذا رد الكيان الصهيوني على عمليتنا سيواجه هجمات اعنف

מתקפה איראנית#ايران_تقصف_اسرائيل#ايران_تؤدب_اسرائيل pic.twitter.com/eAXXKk1iuU — جبريل عامر (@jbreelamer) October 1, 2024

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري: "هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية ونتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.. واعترضنا عددا غير قليل من الصواريخ الإيرانية وهناك إصابات محدودة".

الحرس الثوري: إذا رد الكيان الصهيوني على عمليتنا سيواجه هجمات اعنف وأكبر #ايران_رمح_الشيعة pic.twitter.com/Vv8SapG7b7 — Abo Karar (@AboKarar356825) October 1, 2024

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجميع المواطنين الخروج من الملاجئ الآن بعد انتهاء الهجوم الإيراني.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

🚨⚡ عـــــــــــــــــاجل



صور جديدة للهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل - بدأت للتو هجمات الطائرات بدون طيار#يوميات_إيران pic.twitter.com/p5W6fZVFEU — يوميات إيران 🇮🇷 (@Irantoday_1979) October 1, 2024

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.