الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

صواريخ إيران تجاه
صواريخ إيران تجاه إسرائيل، فيتو

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصدر عسكري، أنباء تفيد بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

إيران تقصف إسرائيل، أكد موقع واللا الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، توقف وخلل في حركة القطارات في إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني.

إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

وأكدت وكالة رويترز في نبأ عاجل، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاقه المجال الجوي بعد الهجوم الإيراني.

إسرائيل تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون

الحرس الثوري: الهجوم على إسرائيل ردا على استشهاد هنية ونصر الله

 

تعليق الرحلات الجوية في إسرائيل

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون

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إسرائيل الهجوم الإيراني إيران صواريخ إيران الجيش الإسرائيلي

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