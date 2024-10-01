إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل
كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصدر عسكري، أنباء تفيد بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل
إيران تقصف إسرائيل، أكد موقع واللا الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، توقف وخلل في حركة القطارات في إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني.
إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي
وأكدت وكالة رويترز في نبأ عاجل، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاقه المجال الجوي بعد الهجوم الإيراني.
تعليق الرحلات الجوية في إسرائيل
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون
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