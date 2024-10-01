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سياسة

رفعت سيد أحمد: حزب الله استعد للغزو البري بصواريخ لضرب تل أبيب

د. رفعت سيد أحمد،
د. رفعت سيد أحمد، فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن قيام إسرائيل بعمل بري فى لبنان من خلال محاولته الدخول إلى جنوب لبنان ولكن ليس كما دخل فى 2006، وإنما عن طريق المظلات وعناصر كوماندوز، واختيار مناطق معينة للغزو المنتقى، وليس غزوا شاملا.

حزب الله استعد للمواجهة البرية جيدا 

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن حزب الله استعد لهذا الأمر جيدا ووضع حساباته لهذا السيناريو، ويستعد له، ويتمنى الحرب البرية رغم أنه لا يسعى لها حتى يكون رده المؤلم لإسرائيل فى معداتها ودباباتها وجنودها، أضف إلى ذلك أن هناك أنفاقا لحزب الله فى جنوب لبنان سيكون لها دور عند دخول اسرائيل بريا ستكون بين نارين نار من الجبال ونار من الأنفاق، وهذا السيناريو الكارثى المتوقع يجعل إسرائيل تتردد.

 

حزب الله قام بضرب تل أبيب وسيواصل هذا الضرب 

وتابع: إسرائيل دخلت فى عملية محدودة، وتكبدت خسائر كبيرة كشفتها عمليات نقل الجرحى والمصابين، وبالتالي على إعلان أن تبدأ فى التدخل الواسع ضد إسرائيل، وأعتقد أنها تدرس ذلك، بالإضافة إلى أن حزب الله قام بضرب تل أبيب، وسيواصل هذا الضرب حتى يتسبب فى حالة خوف داخل إسرائيل يؤدي إلى إيقاف عملياتها العسكرية، وسيستمر ضرب تل أبيب ومراكز الموساد الإسرائيلى بصواريخ تصل إلى 150 كيلو مترا، وهذا ما سنشاهده الساعات القادمة. 

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت صواريخ على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ووحدة مخابرات عسكرية على مشارف تل أبيب.

 

حزب الله يقصف تل أبيب 

وذكر حزب الله أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

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لبنان حزب الله إسرائيل ضرب تل أبيب إيران رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية

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