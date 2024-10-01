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رياضة

التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ارسنال
ارسنال

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي ولويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

تشكيل ارسنال أمام باريس سان جيرمان 

وجاء تشكيل ارسنال أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، تروسارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، مارتينلي.

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام ارسنال  

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

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موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

تذاع مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتعادل أرسنال في مباراته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مع أتالانتا سلبيًا، بدون أهداف، في حين أن باريس سان جيرمان فاز على جيرونا، بهدف دون رد في الوقت القاتل، في الجولة نفسها.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024- 2025.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

ريد بول سالزبورج ضد بريست – 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD3

شتوتجارت ضد سبارتا براج - 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD2

 

بروسيا دورتموند ضد سلتيك – 10 مساءً - بي إن سبورت HD5

إنتر ميلان ضد سرفينا زافيزدا – 10 مساءً - بي إن سبورت HD8

سلوفان براتيسلافا ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - بي إن سبورت HD3

أرسنال ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD1

برشلونة  ضد يونج بويز - 10 مساءً - بي إن سبورت HD2

باير ليفركوزن  ضد ميلان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD4

إيندهوفن ضد سبورتينج لشبونة  - 10 مساءً - بي إن سبورت HD9

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم 

ويتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).
وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

 

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.

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