الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رياضة

برشلونة بالقوة الضاربة أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يونج بويز ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

تشكيل برشلونة أمام يونج بويز 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة برشلونة ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ويونج بويز

تذاع مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.


وكان برشلونة قد خسر في الجولة الأولى من موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم 

ويتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).
وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

 

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.

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