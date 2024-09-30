آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة ساخنة بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تنطلق غدا الثلاثاء الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد منافسة شرسة للغاية.

وتعد مواجهة ارسنال وباريس سان جيرمان أبرز مواجهات الغد بالجولة الثانية.

وفي بقية المباريات التي تقام غدا، يلتقي شتوتجارت الألماني مع سبارتا براج التشيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي مع ستاد بريست الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي مع سرفينا زفزيدا الصربي.

كما يلتقي أيندهوفن الهولندي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، وبرشلونة الإسباني مع يانج بويز السويسري، وباير ليفركوزن الألماني مع ميلان الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع سلتيك الاسكتلندي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

آرسنال وباريس سان جيرمان

ويتطلع فريق آرسنال الإنجليزي لتحقيق أول انتصار له في النسخة الجديدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حينما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب الإمارات، غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات الدوري بالبطولة.

ويدخل آرسنال اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 4 / 2 أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية وثقة كبيرة في إمكانية تحقيق الفوز على العملاق الفرنسي.

ويعاني آرسنال من غياب نجمه وقائده مارتين أوديجارد الذي أصيب أثناء خوضه مباراة دولية مع المنتخب النرويجي، ولكن ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، تمكن من إيجاد التشكيل الأمثل وطريقة اللعب المناسبة لتعويض غياب أوديجارد.

ويعول أرتيتا على العديد من اللاعبين المميزين يأتي في مقدمتهم جابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي وديكلان رايس وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري.

ولم يخسر آرسنال في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، وسجل 11 هدفا في آخر ثلاث مباريات أمام ليستر وبولتون ومانشستر سيتي، ويأمل أن تساعده أهدافه الأخيرة في تجنب تسجيل رقم غير مرغوب، حيث فشل في التسجيل في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا علما بأنه لم يسبق له عدم التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بالبطولة.

في المقابل، يهدف فريق سان جيرمان الفرنسي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما فاز في الجولة الأولى على جيرونا بهدف نظيف، حيث يسعى الفريق هو الآخر لاحتلال أحد المراكز الثمانية الأولى للتأهل مباشرة لدور الـ16.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة منتشيا هو الآخر بفوزه على رين 3 / 1 واحتلاله صدارة الدوري الفرنسي مناصفة مع موناكو ولكل منهما 16 نقطة.

ويهدف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق سان جيرمان، لتفادي ما حدث في المباراة الأولى عندما فاز الفريق بشق الأنفس على جيرونا بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ويسعى إنريكي لتفادي الهزيمة أمام آرسنال، بعد أن تلقى الخسارة 1 / 4 في العام الماضي أمام نيوكاسل في إنجلترا، كما أنه يسعى لتفادي الخسارة الثالثة على التوالي خارج أرضه أمام فريق إنجليزي في دوري الأبطال.

وكان الفريقان التقيا من قبل في دور المجموعات في نسخة 2016 / 2017 حيث تعادلا في المباراتين ولكن آرسنال كان قد تفوق على سان جيرمان 2 / 1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لنسخة 1993 / 1994 ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية.

واكتفى آرسنال بالتعادل السلبي مع مضيفه أتالانتا في الجولة الأولى من المسابقة، ولكن سيسعى بكل قوته للفوز على سان جيرمان من أجل استعادة توازنه في البطولة والتقدم خطوة في جدول الترتيب

وستتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية بعد غد الأربعاء إلى ملعب فيلا بارك لمتابعة مباراة أستون فيلا الإنجليزي مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وسيكون ريال مدريد، حامل اللقب، على موعد مع مباراة هامة أمام فريق ليل الفرنسي في ذات اليوم.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأربعاء، يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع أتالانتا الإيطالي، وجيرونا الإسباني مع فينورد الهولندي، وليفربول الإنجليزي مع بولونيا الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي مع موناكو الفرنسي.

كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتورم جراتس النمساوي مع كلوب بروج البلجيكي، ولايبزج الألماني مع يوفنتوس الإيطالي.