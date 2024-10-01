الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشرطة العراقي في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال أمام الشرطة العراقي 

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

في خط الوسط: روبن نيفيز- ماركوس ليوناردو- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

في خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

تشكيل الشرطة العراقي أمام الهلال 

فيما جاء تشكيل فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مدربه أحمد صلاح كالتالي: أحمد باسل، مناف يونس، محمود المواس، أكام هاشم، حسين السعيدي، عبدالمجيد موموني، أحمد يحيى، فيصل جاسم، عبدالرزاق قاسم، محمد داوود، فهد يوسف.

مدرب الشرطة العراقي: الهلال يستطيع المنافسة في الدوري الإنجليزي

قال مدرب فريق الشرطة العراقي، أحمد صلاح، إن فريق الهلال السعودي يتمتع بتاريخ كبير آسيوي وعالمي، مشيرًا إلى أن اللعب أمامه هو شرف كونه فريقًا كبيرًا.

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الشرطة العراقي والهلال السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: لو كنت مسئولًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجعلت الهلال يلعب في الدوري الإنجليزي لما يملكه من تاريخ ونجوم.

وأضاف مدرب الشرطة العراقي: "الاختلاف كبير بين الهلال والنصر، لأن الهلال يملك لاعبين كبارًا أجانب ومحليين، فالفوارق الفنية بينهما كبيرة لصالح الهلال".

وتابع أحمد صلاح: "سنلعب أمام الهلال بأسلوب خاص، لدينا قراءة مسبقة، لكن هناك بعض الجزئيات داخل المباراة تتطلب استخدام عدة أساليب".

وختم: "نحن نحترم الهلال لكن لا نخشاه، رغم الفوارق الفنية بيننا، وقادرون على إيقاف سلسلة انتصارات الهلال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهلال الشرطة العراقي الهلال والشرطة مباراة الهلال والشرطة العراقي تشكيل الهلال أمام الشرطة العراقي

مواد متعلقة

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

زيزو الأبرز، 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

احتفالا بـ "السوبر"، الزمالك يمد فترة سداد اشتراكات الأعضاء دون غرامات

بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

رسميا، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

نيمار: أواجه صعوبات في الزمالك وهذا سبب اقتراب رحيلي

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب، مصر تواجه المغرب في الجولة الأولى

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران

استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

هجمات إيران على إسرائيل، 3 دول عربية تعلن إغلاق مجالها الجوي

الهجوم الإيراني، وزير الدفاع الإسرائيلي يختبئ تحت الأرض وإيقاف الرحلات بمطار الخميني

مشاهد توثق هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

منوعات

المزيد

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

استخدمت لاغتيال قاسم ‏سليماني.. الطائرة الأمريكية إم كيو 9 التي أسقطها الحوثيون في اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

في اليوم العالمي للمسنين، كيف نظر الإسلام لبر الأبوين في كِبرهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية