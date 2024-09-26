مياه الفيوم تنظم ندوتين للتوعية بترشيد الاستهلاك وتعليم صيانة السباكة المنزلية للسيدات

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوتين للتوعية، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، ضمن خطة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لتفعيل المبادرة القومية، بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري.

توعية العاملات بمديرية الصحة والسكان

الندوة الأولى للعاملات بمديرية الصحة، للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وتعليم أعمال السباكة المنزلية الخفيفة، وقد استهدفت الندوة السيدات باعتبار أنهن الشريحة الأكبر والأكثر تعاملا مع مياه الشرب.

كما تناولت الندوة الاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وتعزيز مفهوم الترشيد بجانب، وطرق الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار، حفاظا على الأجيال القادمة، وضمان استمرارية الخدمة، وصولها لجموع المواطنين داخل كل القرى والمدن والنجوع في المحافظة.

توعية المترددات على القوافل الطبية

بينما نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة وورشة تعليم سباكه للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية الفهمية، التابعة لمركز طامية بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم.

شائعة تلوث مياه الشرب

وكانت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، نفت ما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات عن تلوث مياه الشرب، وأن الشركة ستقطع الخدمة عن المواطنين بسبب وجود ميكروب قادم مع مياه النيل، وكل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

مياه الشرب آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية وتراقب من المعامل على مدار الساعة

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

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