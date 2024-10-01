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خارج الحدود

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية (فيديو)

إطلاق صواريخ، فيتو
إطلاق صواريخ، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الثلاثاء، أنها أطلقت صواريخ على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووحدة مخابرات عسكرية على مشارف تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

حزب الله يقصف تل أبيب 

وذكر حزب الله أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا "صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، وذلك "ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو".

قصف إسرائيلي كثيف وغير مسبوق على لبنان

وفي وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتراضه عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل إثر إطلاق مقذوفات من لبنان".

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية لقصف إسرائيلي كثيف وغير مسبوق منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة متجهة نحو تل أبيب وسماع دوي انفجارات في المدينة

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