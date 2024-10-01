انتهاء الموجة الأولى من الهجوم الإيراني، وإسرائيل تسمح للمواطنين بالخروج من الملاجئ
الهجوم الإيراني، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: أنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا.
هجوم إيران على إسرائيل
وأفاد التليفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري، بأن الهجوم بالصواريخ البالستية ضد إسرائيل هو الموجة الأولى ومن المحتمل أن تكون هناك دفعات أخرى.
صافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة
ودوت صفارات الإنذار في مناطق البحر الميت وشمالي إسرائيل والضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت: إنه يمكن لجميع المواطنين الخروج من الملاجئ، بعدما طالبتهم بالاختباء وتحدثت حينها عن نزل نحو 10 ملايين مواطن إلى الملاجئ.
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