قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة حول "الأطر القانونية لإنشاء المشروعات الصغيرة" (صور)

نظم فرع المجلس القومي المرأة في محافظة الإسماعيلية برئاسة لبني زكي مقررة الفرع، ومتابعة مايبل مكرم المقررة المناوبة ندوة حول "الأطر القانونية لإنشاء المشروعات الصغيرة وكيفية الحفاظ عليها".

رعاة ندوة المشروعات الصغيرة

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة في محافظة الإسماعيلية ضمن فاعليات مبادرة بداية لبناء الانسان، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة بالاسماعيلية بر وإدارة تكافؤالفرص الفرص بالتربية والتعليم برئاسة شيماء نصر ومكتبة مصر العامة برئاسة أمل رجب مديرة المكتبة وعضوة الفرع .



جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز محاور الندوة والمحاضرات بها

وحاضرت في الندوة جيهان دياب المحامية وعضو المجلس القومي للمرأه بمحافظة الإسماعيلية، حيث تحدثت عن الإطار القانوني لانشاء المشروعات الصغيرة والمنتهية الصغر وكيفية الحفاظ علي تلك المشروعات.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

خدمات جهاز المشروعات الصغيرة

كما حاضرت المهندسة جيهان عبده، عن الخدمات الذي يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة بالإسماعيلية إلى أصحاب المشاريع.



وحضر اللقاء كلا عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية المجلس نادية محمود، وشادية رزق ونانسي القاضي، بالاضافة إلى حضور عدد كبير من طلبة وطالبات المدارس الثانوي بإدارتي جنوب وشمال التعليمية حيث نظم اللقاء بالقاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية لتنمية الإنسان"والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ