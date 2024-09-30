الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة حول "الأطر القانونية لإنشاء المشروعات الصغيرة" (صور)

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

نظم  فرع المجلس القومي المرأة في محافظة الإسماعيلية برئاسة لبني زكي مقررة الفرع، ومتابعة مايبل مكرم المقررة المناوبة ندوة حول "الأطر القانونية لإنشاء المشروعات الصغيرة وكيفية الحفاظ عليها". 

وصول عدد من الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة التل الكبير (صور)

رعاة ندوة المشروعات الصغيرة

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة في محافظة الإسماعيلية ضمن فاعليات مبادرة بداية لبناء الانسان، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة بالاسماعيلية بر وإدارة تكافؤالفرص الفرص بالتربية والتعليم برئاسة شيماء نصر  ومكتبة مصر العامة برئاسة أمل رجب مديرة المكتبة وعضوة الفرع . 
 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز محاور الندوة والمحاضرات بها 

وحاضرت في الندوة جيهان دياب المحامية وعضو المجلس القومي للمرأه بمحافظة الإسماعيلية، حيث تحدثت عن الإطار القانوني لانشاء المشروعات الصغيرة والمنتهية الصغر وكيفية الحفاظ علي تلك المشروعات.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

خدمات جهاز المشروعات الصغيرة 

كما حاضرت المهندسة جيهان عبده، عن الخدمات الذي يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة بالإسماعيلية إلى أصحاب المشاريع. 
 

 

وحضر اللقاء كلا  عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية المجلس نادية محمود، وشادية رزق  ونانسي القاضي، بالاضافة إلى حضور عدد كبير من طلبة وطالبات المدارس الثانوي بإدارتي جنوب وشمال التعليمية حيث نظم اللقاء بالقاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة.

ويأتي ذلك  ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية لتنمية الإنسان"والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية المشروعات المشروعات الصغيرة ندوة فرع قومي المرأة بالإسماعيلية المجلس القومي للمرأة المرأة

مواد متعلقة

وصول عدد من الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة التل الكبير (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتكثيف حملات التوعية الصحية لطلبة المدارس (صور)

إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق العريش الدولى بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

استشهاد 12 جنديا فى الجيش اللبناني، وكوماندوز إسرائيلي ينفذ عمليات تمهد لغزو بري

حكايا رؤساء مصر مع الدعم، عبدالناصر انحاز للغلابة وانتفاضة الخبز هددت حكم السادات (فيديوجراف)

فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله

مرشح جديد يدخل حسابات مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

إعلام عبري: الشاباك يحبط محاولات إيرانية لاغتيال قيادات إسرائيلية

منوعات

المزيد

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حكايا رؤساء مصر مع الدعم، عبدالناصر انحاز للغلابة وانتفاضة الخبز هددت حكم السادات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية