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بث مباشر، انطلاق ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

جانب من فعاليات الديفيليه،
جانب من فعاليات الديفيليه، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل، بثا مباشرا لنقل أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي انطلقت أولى فعالياته بديفيليه للفرق المشاركة. 

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انطلاق الديفيليه 

وانطلق الديفيليه من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء غد الأربعاء المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.  

جانب من فعاليات الديفيلة، فيتو
جانب من فعاليات الديفيليه، فيتو

أبرز الحضور خلال الافتتاح 

وشهد فعاليات عروض الديفيليه كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.  
 

فرض كردون أمني 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بشارع محمد على لتأمين الفرق العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان.  

 

عدد الفرق المشاركة بالمهرجان 

ويشارك في المهرجان هذا العام 22 فرقة مصرية أجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.


 

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين 

تقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

 

مواعيد عروض المهرجان 

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

 

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.
 




 

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