الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

الإسماعيلية تستعد لإطلاق ديفيلية مهرجان الفنون الشعبية (صور)

جانب من كوليس الديفيلية،
جانب من كوليس الديفيلية، فيتو

تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق فعاليات ديفيليه الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية والذى تنطلق أولى فعالياته اليوم الثلاثاء.

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فرض كرديون أمني 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بشارع محمد على لتأمين الفرق العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان.  

جانب من كوليس الديفيلية، فيتو
جانب من كوليس الديفيلية، فيتو

 

عدد الفرق المشاركة بالمهرجان 

يشارك في المهرجان هذا العام 22 فرقة مصرية أجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

جانب من كوليس الديفيلية، فيتو
جانب من كوليس الديفيلية، فيتو

موعد ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 

وينطلق المهرجان مساء الثلاثاء بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء الأربعاء المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية. 

 

جانب من كوليس الديفيلية، فيتو

 

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين

تقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

مواعيد عروض المهرجان 

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.
 

 

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