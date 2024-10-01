الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب

منفذا عملية إطلاق
منفذا عملية إطلاق النار فى تل أبيب، فيتو

قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنه تم قتل منفذَي عملية إطلاق النار في تل أبيب.

 

مقتل 8 إسرائيليين في عملية إطلاق النار بتل أبيب 


وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء عملية إطلاق نار، نفذت في موقعين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف في يافا وبالقرب من كنيس.

وشهدت موقع  إطلاق بجوار محطة القطار، حالة استنفار أمني، خاصة أن عملية إطلاق النار الثانية تمت بالقرب من كنيس قريب من المحطة نفسها.

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تل أبيب اطلاق النار الشرطة الإسرائيلية هيئة الإسعاف الإسرائيلية

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