استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب
قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنه تم قتل منفذَي عملية إطلاق النار في تل أبيب.
مقتل 8 إسرائيليين في عملية إطلاق النار بتل أبيب
وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء عملية إطلاق نار، نفذت في موقعين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف في يافا وبالقرب من كنيس.
وشهدت موقع إطلاق بجوار محطة القطار، حالة استنفار أمني، خاصة أن عملية إطلاق النار الثانية تمت بالقرب من كنيس قريب من المحطة نفسها.
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