الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يهدد إيران: لا تعبثوا معنا واعتبروا مما جرى لحزب الله

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، استعداد تل أبيب لأي احتمالات وسيناريوهات للرد على الهجوم الإيراني، ووضع القوات في حالة تأهب قصوى.

 

متحدث الجيش الإسرائيلي يهدد إيران 

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فى تصريحات صحفية، إيران إلى الاعتبار مما جرى لـ حزب الله والقضاء على قادته.

وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي، أنه "على إيران ألا تعبث معنا وقد أظهرنا قدرات وإمكانات كبيرة".

وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

 

فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى شواطئ لبنان لهذا السبب

وفى وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الجيش الفرنسي، بأن حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية ستصل إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وستتخذ موقعًا تحسبًا لصدور قرار بإجلاء رعايا أجانب من لبنان وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في الجنوب.


وتدرس دول غربية الخيارات الممكنة لإجلاء رعاياها من لبنان بصورة آمنة في حال اندلاع حرب شاملة في البلاد، إذ يُنظر إلى قبرص وربما تركيا على أنهما خيار آمن لعشرات الآلاف من الأشخاص.


وذكر، أن لبنان يتواجد 20 ألفًا من مواطني فرنسا، وأرسلت حاملة الطائرات الهليكوبتر “ديكسمود” من ميناء تولون إلى المنطقة أمس الإثنين.

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