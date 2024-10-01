الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هجوم إيراني وشيك، إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم الإيراني المتوقع.

كذلك أكدت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى وسط توقعات عن بدء هجوم من إيران.

 

هجوم إيراني محتمل علي إسرائيل

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ  خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي: "نعتقد أن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية سيكون في غضون 12 ساعة وسيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب ويشمل الهجوم طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل".

فيما أشارت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن مسؤول أمريكي، إلى أن التوقعات تشير إلي الهجوم الإيراني على إسرائيل سيكون مماثلا للهجوم الذي شنته في إبريل الماضي.

تحذيرات أمريكية بشأن هجوم إيراني وشيك

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حذرت تل أبيب من استعدادات إيرانية لإطلاق صواريخ  باتجاه إسرائيل قريبا.

وأضاف: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران وسنتعامل مع أي تهديد جوي من طهران في هذه المرحلة كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال ولم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران حتى الآن".

وتابع: أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع وستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل".

أكسيوس: إيران تستعد لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

جيش الاحتلال يتلقى تحذيرات أمريكية بشأن هجوم إيراني وشيك ويتوعد طهران

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