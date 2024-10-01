الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مدير "التأمين الصحي بالشرفية" يتابع أعمال مبادرة فحص أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بههيا

الديب يتابع اعمال
الديب يتابع اعمال مبادرةالانيمياوالسمنةوالتقزم بههيابالشرقية

قام الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية ويصاحبه الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى ومنسق المبادرة والدكتورة دينا هويدى مسئول الطلاب بالفرع بالمرور على فريق فحص الطلاب الخاص بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمجمع اللغات بههيا لمتابعة فحص الطلبة والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات واتخاذ الاجراءات السليمة اثناء الفحص.

مدير التأمين الصحي بالشرقية يفتتح معهد تمريض المبرة بالزقازيق

توجيهات الوزير وتعليما رئيس الهيئة 

وذلك يأتي تمشيا مع المبادرات الرئاسية المتعددة وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى مفادها استمرار متابعة العمل بالمبارات والحفاظ على طلاب المدارس من الأمراض السارية 

المستقبلون لرئيس الفرع بههيا 

وكان فى استقبال رئيس فرع التأمين الصحى بالشرقية المحاسب السيد صبحى رئيس مجلس مدينة ههيا  ويحيى أبو النور مدير ادارة ههيا التعليمية ومحمد عبد الفتاح المدير المالى والادارى بإدارة ههيا

التوجه لمدرسة الجلاء الابتدائية 

حيث تم التوجه الى مدرسة الجلاء الابتدائية بههيا لمتابعة اعمال فريق عمل التأمين الصحى والخاص بكل من مبادرة امراض الانيميا والسمنة والتقزم ومبادرة فيروس سى وقد تم الاطمئنان على حسن سير العمل وتوافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة 

مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية

اتباع سياسة مكافحة العدوى 

كما تم الاطمئنان على الالتزام واتباع سياسات مكافحة العدوى بالمدرسة وكان في استقباله بالمدرسة  منى شفيق مديرة المدرسة والتى أشادت باهتمام التأمين الصحى بصحة الأبناء وبشكل ملفت للنظر .

 

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين التأمين الصحي محاقظة الشرقية الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى الدكتورة دينا هويدى مسؤول الطلاب بالفرع

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