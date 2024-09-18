مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية
قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مديرعام الفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية ورئيس اللجنة المشكلة من مدير عام الفرع ورئيس الهيئة للمرور على جميع العيادات و الادارات والمناطق التابعة للتأمين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور المفاجئ على عيادة القنايات.
المصاحبون لنائب مدير الفرع فى الزيارة
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسنى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والدكتورة شيماء احمد عضو ادارة الجودة والدكتور أيمن رضوان من مكافحة العدوى.
تواجد العاملين وانتظام العمل
وفاجأت اللجنة عيادة القنايات لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وتأدية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على العيادة وتفقد جميع غرف العيادة والأقسام.
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