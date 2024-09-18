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محافظات

مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية

اللجنة المشكلة من
اللجنة المشكلة من التامين الصحى بالشرقية

قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مديرعام  الفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية ورئيس اللجنة المشكلة من مدير عام الفرع ورئيس الهيئة للمرور على جميع العيادات و الادارات والمناطق التابعة للتأمين  الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور المفاجئ على عيادة القنايات.

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادات أولاد صقر

المصاحبون لنائب مدير الفرع فى الزيارة 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسنى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والدكتورة  شيماء احمد عضو ادارة الجودة والدكتور أيمن رضوان من مكافحة العدوى.

تواجد العاملين وانتظام العمل 

وفاجأت اللجنة عيادة القنايات لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وتأدية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على العيادة وتفقد جميع غرف العيادة والأقسام.

 

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادات أولاد صقر

 

 

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محافظة الشرقية الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى رئيس اللجنة المشكلة المرور على العيادات والادارات والمناطق مدير الفرع ورئيس الهيئة جميع العيادات عيادة القنايات

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