السبت 28 سبتمبر 2024
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مدير التأمين الصحي بالشرقية يفتتح معهد تمريض المبرة بالزقازيق

مدير فرع التأمين
مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية خلال الافتتاح

افتتح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية معهد تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق فى حضور الدكتور أحمد الأحمدى مدير إدارة التدريب بالفرع. 

مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية

توجيهات الوزير ورئيس الهيئة

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء  وزير الصحة وتعليمات الدكتور محمد ضاحى  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى  بتكثيف المرور على مواقع وإدارات وعيادات التأمين الصحى على مستوى المحافظة وكذلك سرعة افتتاح معهد التمريض بالمبرة. 

الاطمئنان على انتظام الدراسة بالمعهد 

اطمأن مدير عام الفرع على انتظام الدراسة فى أول يوم دراسة بالمعهد وتمنى للطلاب عام دراسى موفق مع العمل فى خدمة المرضى وحسن معاملتهم.

وكان  فى استقباله الدكتورة  هناء احمد رشيد مديرعام  مستشفى المبرة وأحمد حسنى  مدير الشئون المالية بالمستشفى.

مدير عام التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا مع الممرضات ومدخلي البيانات بالفرع

المرور على المدرسة الفنية للتمريض بالمبرة 

كما قام الدكتور رضا الديب بالمرور على المدرسة الفنية  للتمريض بمستشفى المبرة بالزقازيق  للاطمئنان على سير الدراسة بالعام الدراسى الجديد، وكان فى استقباله مديرة المستشفى ومرفت محمود مديرة المدرسة. 

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فرع التامين الصحى محافظة الشرقية معهد تمريض المبرة الدكتور احمد الاحمدى مدير ادارة التدريب الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى

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