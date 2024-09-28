مدير التأمين الصحي بالشرقية يفتتح معهد تمريض المبرة بالزقازيق

افتتح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية معهد تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق فى حضور الدكتور أحمد الأحمدى مدير إدارة التدريب بالفرع.

توجيهات الوزير ورئيس الهيئة

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بتكثيف المرور على مواقع وإدارات وعيادات التأمين الصحى على مستوى المحافظة وكذلك سرعة افتتاح معهد التمريض بالمبرة.

الاطمئنان على انتظام الدراسة بالمعهد

اطمأن مدير عام الفرع على انتظام الدراسة فى أول يوم دراسة بالمعهد وتمنى للطلاب عام دراسى موفق مع العمل فى خدمة المرضى وحسن معاملتهم.

وكان فى استقباله الدكتورة هناء احمد رشيد مديرعام مستشفى المبرة وأحمد حسنى مدير الشئون المالية بالمستشفى.

المرور على المدرسة الفنية للتمريض بالمبرة

كما قام الدكتور رضا الديب بالمرور على المدرسة الفنية للتمريض بمستشفى المبرة بالزقازيق للاطمئنان على سير الدراسة بالعام الدراسى الجديد، وكان فى استقباله مديرة المستشفى ومرفت محمود مديرة المدرسة.

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