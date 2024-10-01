إعلام إيراني: خطاب هام لخامنئي في هذا التوقيت

أفادت شبكة «روسيا اليوم» نقلا عن مراسلها في طهران، بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيلقي خطبة "مهمة" في صلاة الجمعة المقبلة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن خامنئي سيطلق تصريحات مهمة حول الأوضاع في المنطقة بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

خطاب مرتقب للمرشد الأعلي الإيراني

تجدر الإشارة إلى أن المرشد الأعلى لا يقوم بمثل هذه الخطب إلا في الأحداث المهمة والحساسة. وكان آخر خطاب للمرشد علي خامنئي في صلاة الجمعة في منتصف يناير 2020، وذلك بعد مرور أيام على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

تحذيرات أمريكية بشأن هجوم إيراني وشيك

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حذرت تل أبيب من استعدادات إيرانية لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل قريبا.

وأضاف: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران وسنتعامل مع أي تهديد جوي من طهران في هذه المرحلة كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال ولم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران حتى الآن".

وتابع: أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع وستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل".