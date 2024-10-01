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رياضة

نيمار: أواجه صعوبات في الزمالك وهذا سبب اقتراب رحيلي

سيد نيمار
سيد نيمار

قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي الزمالك رجال واستحقوا الفوز بالسوبر الإفريقي، رغم أني لم أكن معهم.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن لاعبي الزمالك كانوا رجال ويستحقون الشكر، والمجلس وكل من ساهم في البطولة، وهي بطولة غالية من فريق كبير مثل الأهلي.

وتابع سيد نيمار: تعرضت للإصابة في معسكر الإسكندرية، وكنت أمتلك عدة عروض وكنت أختار من بينها وأبرزها كان المصري لكن لم تتم المسألة.

واختتم سيد نيمار: الإدارة وجوميز متمسكون بوجودي لكني فضلت الخروج معارا خارج النادي خلال الموسم المقبل.

سيد نيمار 

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قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جوميز يتحدث معه جيدا، ولم يكن يريد خروجي من النادي لكني صممت على الخروج.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه، قرر الخروج لمدة موسم من أجل العودة بقوة لنادي الزمالك ودخول المنتخب، وكله يصب في مصلحة الزمالك.

وتابع نيمار: بدأت بداية جيدة مع النادي فور تصعيدي لكن الظروف لم تكن جيدة وهي ما تسبب في الوضع الحالي وابتعادي عن الصورة.

واختتم سيد نيمار: هناك أمور كثيرة حدثت تسببت في الوضع الحالي، لكن لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون جميعهم أبطال وهم أخوتي ولاعبو الزمالك رجال واستطاعوا تخطي كل الصعاب.

 سيد نيمار: أواجه صعوبات في الزمالك وهذا سبب رحيلي

قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه لا يحب الحديث عن العقود أو أي شيء من هذه الأمور.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم وضع رقم معين له كراتب وقت تصعيده، وكان من المنتظر تعديل العقد بعدها، لكن الدنيا لم يتم تنسيقها بالشكل المناسب.

وتابع سيد نيمار: أنا من طلبت الخروج من المدير الفني رغم أنه يريد تواجدي، لكن كما قلت الأمور المادية لم تكن أفضل شيء وتغيير الإدارة لم يساهم في تعديل الأمور.

واختتم سيد نيمار: قررت الخروج من أجل تقديم شيء مميز، وهدفي الأول اللعب، لكن أيضًا هدفي تحسين الأمور المادية، لأن العقد ليس أفضل شيء سواء أنا أو حسام عبد المجيد.

 سيد نيمار: حسام عبد المجيد أفضل مدافع في مصر.. وأتوقع انضمامه لمنتخب مصر

تحدث سيد نيمار، عن زميله في الفريق حسام عبد المجيد، وتألقه مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال سيد نيمار، أن حسام عبد المجيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة.

وأضاف سيد نيمار: حسام عبد المجيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة.

وتابع سيد نيمار: حسام عبد المجيد كان مضغوطا وشيكابالا وعمر جابر تحدثوا معه ودائما يتحدثوا معنا، وحسام يسير بشكل جيد.

واختتم نيمار: أتوقع أن يكون في المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قدم مباراة مميزة في السوبر الإفريقي.

حسام عبد المجيد 

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تحدث سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله في الموسم المقبل، بعدما قرر الخروج من نادي الزمالك معارا.

وقال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه يمتلك عدة عروض، وأبرزها مودرن سبورت والبنك الأهلي في الصورة.

وأضاف سيد نيمار: أنظر في الأفضل حاليا لأختار أفضل تجربة ممكنة، وكل همي أن أقدم مستوى مميز وأنضم لمنتخب مصر.

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تحدث سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة السوبر الإفريقي وسبب فوز الزمالك في اللقاء.

وقال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه رغم عدم تواجده إلا أنه كان واثقًا من الفوز بالبطولة.

وأضاف سيد نيمار: كنت أشعر بسبب كل الظروف قبل المباراة أننا سنفوز، ورغم أني لم أكن موجودا في المباراة إلا أني أعلم ما شعر به اللاعبون وما تعرضوا له

واختتم سيد نيمار: مثل هذه الأمور لا تضغطنا وإنما تعطينا الدافع، والزمالك في المباراة قدم كل شيء في الكرة وكان الأفضل، وأشكر جمهور الزمالك لأنه كان الأفضل ودعم اللاعبين.

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