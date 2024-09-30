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رياضة

دونجا يكشف كواليس مشادته مع إمام عاشور في السوبر الإفريقي

دونجا وإمام عاشور،
دونجا وإمام عاشور، فيتو

تحدث نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، عن المشادة مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

وقال دونجا، لاعب الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور أخطأ في حق أهلي بمباراة السوبر، ولا يوجد مشكلة بيننا”.

وأضاف: “رسالتي لإمام عاشور أن لا يبحث عن اللقطة ويركز في الكرة فقط”.

وتابع اللاعب: “جوميز استطاع مساعدتي وظهرت بشكل أفضل معه، الاستحواذ بمباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي كان لنا على الرغم من وجودي بمفردي”.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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