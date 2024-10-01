شبانة: إمام عاشور مستهدف وهذه نصيحتي له
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي "مستهدف" بصفة دائمة رغم أن عددًا من اللاعبين في السوبر الإفريقي لم يظهروا بالمستوى المعهود، مشيرًا إلى أنه ساهم في العديد من الألقاب خلال الموسم الماضي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "يظل إمام عاشور مستهدفًا من البعض، ويظل لاعب كبير، ولابد أن يعود لمستواه الحقيقي، ويحول الانتقادات إلى نقطة انطلاق إيجابية، لأنه يمتلك قدرات هائلة".
وأضاف: "يجب أن يراجع نفسه وينهض بسرعة في المرحلة المقبلة لأنه لاعب مهم في الأهلي ومنتخب مصر".
إمام عاشور لاعب مهم لمنتخب مصر
وأتم: "إمام عاشور لاعب مهم لمنتخب مصر، وهو من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية، والانتقادات شئ طبيعي بسبب مستواه مؤخرا".
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