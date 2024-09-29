إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الميمون ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بين أبناء عمومة، استخدمت فيها الطوب والعصي والحجارة، في قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

بلاغ إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

تلقّت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي يفيد بوصول 4 مصابين جراء المشاجرة التي استخدمت فيها الطوب والعصي والحجارة، وهم: "ربيع.إ.ب"، 50 عامًا، الذي تعرض لإصابة بجرح قطعي في فروة الرأس، و"أبو بكر.ن.إ"، 21 عامًا، الذي أصيب بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمة شديدة بالساق اليسرى، و"رجب.م.إ"، 31 عامًا، بكدمة شديدة في فروة الرأس، بالإضافة إلى شقيقه "إدريس.م.إ"، 25 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس.

وعلى الفور، قامت الطواقم الطبية في مستشفى الواسطى المركزي بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتمت معالجة الجروح القطعية والكدمات باستخدام الضمادات والغرز، حيث استقرت حالتهم الصحية بشكل مبدئي، إلا أن البعض منهم لا يزال تحت الملاحظة الطبية للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات.

قوات الشرطة تنتقل لقرية الميمون ببني سويف

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر رسمي بالواقعة وبدأت في التحقيق لكشف ملابسات المشاجرة وأسباب اندلاعها، وقد تم إرسال فرق من الشرطة إلى موقع الحادث في قرية الميمون لضبط الأمن والحد من تصاعد التوتر بين الطرفين.

وأشار مصدر أمني إلى أن الخلافات العائلية قد تكون السبب الرئيسي وراء اندلاع المشاجرة، إلا أن التحقيقات جارية للتأكد من كافة التفاصيل، وفي إطار الإجراءات القانونية، سيتم استدعاء الشهود والاستماع إلى أقوال المصابين بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في الحادث.