الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

صحة بني سويف تسحب 46 رغيف حواوشي من بائع متجول لم يلتزم بالاشتراطات الصحية

بائع حواوشي
بائع حواوشي

تفقدت قامت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، حيث كانت الأنظار تتجه نحو مشكلة طارئة تتعلق بصحة الأطفال المدرسية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق المجاورة للمدارس، فاجأت الوكيلة الصحية بائعًا متجولًا يقوم ببيع "الحواوشي" للأطفال في الشارع بالقرب من المدارس.

 

سحب 46 رغيف حواوشي ببني سويف 

 

وتبين أن البائع المتجول لم يلتزم بالاشتراطات الصحية اللازمة في تجهيز الطعام، كما تبين عدم حيازته للشهادة الصحية المطلوبة للتجارة في الأطعمة، قررت وكيل صحة بني سويف، سحب 46 رغيف حواوشي كان ينوي بيعها، إضافة إلى زجاجة زيت ومواد حافظة أخرى، وذلك لضمان سلامة الأطفال وصحتهم.

 

وتم استدعاء المراقب الصحي بالوحدة الصحية المحلية لفحص الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تحرير محضر رسمي للبائع المخالف، بناءً على الانتهاكات الصحية التي تم اكتشافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع المتجول، لتأكيد الالتزام بالقوانين الصحية وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

 

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص الشديد من الجهات الصحية المعنية على صحة وسلامة الأطفال، وتعكس التزام الجاد في مكافحة كافة أشكال التجاوزات التي تؤثر سلبًا على صحة المجتمع المحلي، خاصةً فيما يتعلق بأغذية الأطفال في المدارس.

 

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