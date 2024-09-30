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محافظات

إحالة معلمة تسببت في تبول تلميذة على نفسها داخل الفصل ببني سويف للمحاكمة التأديبية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

أصدر هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، قرارًا بإحالة معلمة الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس الابتدائية بشرق النيل إلى المحكمة التأديبية، وذلك عقب تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 127 لسنة 2024. 

 

 معلمة تمنع تلميذة من التوجه لدورة المياه

جاء هذا القرار بعد الواقعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية، حيث منعت المعلمة إحدى التلميذات من التوجه إلى دورة المياه، مما أسفر عن تبول الطفلة على نفسها داخل الفصل.

وأفادت التحقيقات أن التلميذة (فريدة م. ع)، المقيدة بالصف الرابع الابتدائي، كانت قد طلبت من المعلمة الإذن بالذهاب إلى دورة المياه أثناء الحصة الخامسة والسادسة في يوم 31 أكتوبر 2023، إلا أن المعلمة رفضت السماح لها بالخروج. 

 

تلميذة تتبول على نفسها داخل الفصل

وأكدت التحقيقات، أن تصرف المُعلمة أدى إلى تبول الطفلة داخل الفصل أمام زميلاتها، مما سبب لها أضرارًا نفسية بالغة، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية انتهاكًا للقوانين والتعليمات التي تضمن حقوق الطلاب والحفاظ على كرامتهم.

وفي ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، انتهت في الدعوى رقم 435 لسنة 10 قضائية إلى إحالة المعلمة إلى المحكمة التأديبية بجلسة يوم 26 أغسطس 2024م، وأكد وكيل الوزارة أن قرار النيابة الإدارية تم إبلاغه رسميًا إلى المعلمة، وأنه تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

 

تعليم بني سويف: نتعامل بحزم مع أي تجاوزات

وأعربت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إلتزامها التام بتطبيق القوانين والتعليمات، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب، ومشددة على أن أي تجاوزات تؤثر على حقوق الطلاب سيتم التعامل معها بحزم. 

وأكدت مديرية تعليم بني سويف، حرص الوزارة على ضمان حقوق الطلاب وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الإهانة أو التجاوز داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بما يتماشى مع التعليمات القانونية والتربوية التي تحكم العمل داخل المدارس.

 

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