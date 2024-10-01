أفشة يخوض تدريبات فردية في فترة الراحة السلبية

يخوض محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط النادي الأهلي تدريباته فردية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي القلعة الحمراء لمدة أسبوع عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

ونشر أفشة إستوري عبر حسابه على إنستجرام يظهر خلالها وهو يؤدي تدريبات داخل الجيم استعدادا لعودة الأهلي إلى مرانه الجماعي عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

حقيقة غضب سامي قمصان بعد تجريده من اختصاصات مدير الكرة بالأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة غضب سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بسحب اختصاصات مدير الكرة منه.

وقال المصدر: قمصان لم يغضب على الإطلاق، وتقبل الأمر خاصة وأنه كان يعلم أنها مرحلة مؤقتة بشأن الجمع بين منصبه كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

وأوضح أن قمصان سيعود إلى التفرغ من جديد لعمله الفني بعد تسليم جميع الملفات إلى محمد رمضان الذي تم تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

وبين المصدر أن قمصان قبل التكليف من لجنة التخطيط في وقت سابق بعد رحيل خالد بيبو، والآن ملتزم أيضا بقرار النادي بشأن عودته إلى منصبه بشكل طبيعي.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".