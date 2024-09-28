موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي
أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس.
موعد مباراة الأهلي القادمة
ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري حتى 25 من الشهر ذاته.
خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس على ملعب المملكة “أرينا”.
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