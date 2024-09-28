رئيس جامعة بنها: مصاريف الجامعات الحكومية رمزية ولا تكفي الصيانة (فيديو)

تقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بالتهنئة إلى الطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذلك خلال تفقده عددا من الكليات في أول يوم دراسي منها كلية التربية الرياضية وكلية التمريض للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

رئيس جامعة بنها، هدفنا تخريج طالب أكثر فاعلية

أضاف رئيس الجامعه انا جامعة بنها تعد من أعرق وأقدم الجامعات على مستوى الجمهوريه وتتمتع بصرح علمي كبير يشمل مختلف الكليات في كافة التخصصات ووجه للطلاب بعض النصائح منها المحافظة على تنظيم الوقت والحفاظ على الصحة العامة وممارسة الرياضة بشكل يومي وترشيد استهلاك موارد الجامعة والاستفادة منها منها مركز الموهوبين والمشاركه في كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية للتطوير من انفسهم والاستفادة من امكانيات الجامعة ليكون الطالب اكثر فاعليه ويستطيع أن يضمن فرصة عمل ليس بعد التخرج فقط وإنما وهو داخل الكلية من خلال الاهتمام بريادة الأعمال والمشروعات الصغيره معتمدا على الاستعانه بفكر الاساتذه والهيئه المعاونه.

رئيس جامعة بنها، مصاريف الجامعات الحكوميه رمزية ولا تكفي الصيانة

واكد الجيزاوي في تصريحات على هامش زيارته لكلية التربية الرياضية بجامعه بنها على ان يكون الطالب على وعي بقيم الولاء والانتماء وما تبذله الدوله المصريه من جهود للارتقاء بمنظومه التعليم التي تغيرت ملامح الخريطه بها على مدار العشر سنوات الماضيه من خلال اتاحه التعليم ولكل الشرائح المجتمعيه مشيرا ان مصاريف الجامعات الحكوميه اسعارها رمزيه جدا ولا تكفي تكلفه الصيانه الخاصه بمباني الكليات وان تكلفه التعليم في اي برنامج على مستوى العالم تكون من 1000 الى 4000 دولار حوالي تبدا ب 50 الف جنيه وهنا نستطيع ان نقول ان المصاريف الخاصه بالجامعات الحكوميه رمزيه جدا.

رئيس جامعة بنها: الدولة محاطة بكرة من اللهب

ونوه رئيس جامعة بنها الطلاب الى ضروره الوعي بما يحدث حولهم من تحديات تواجهها الدوله المصريه قائلا" الدولة محاطة بكرة من اللهب" وبالرغم من ذلك فهي قادره على الحفاظ على مقدرتها ومكتسباتها وبذل وصنع المزيد من الانجازات.

واكمل ان الجامعه تتبع سياسه الباب المفتوح ابتداء من الهيئه المعونه مرورا بعميد الكليه ورئيس الجامعه الكل يفتح بابه للطالب ويسمع وينصف اليه.

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