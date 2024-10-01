محافظ القليوبية يدشن مبادرة رئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سى» لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسى الجارى، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار «100 مليون صحة» بمدرستى مدحت طلعت وناصر بمدينة بنها وذلك بحضور الاستاذة سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

مبادرة خلو مصر من فيروس «سى



وأكد عطية أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس «سى».

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بصحة وحياة المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلاب، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، حرصاَ منها علي تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر علي مستقبلهم في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومختلف الجهات المعنية؛ لضمان نجاح تنفيذ المبادرة، مشدداَ علي الجميع بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوفير المستلزمات أثناء الحملة حفاظاَ علي صحة وسلامة الطلبة وجميع الأطقم الطبية.

وفي ختام جولته، أشاد عطية، بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.

موجهاَ بتضافر جهود الجميع لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، وتوجيه أوجه الدعم لهذه المبادرة لضمان تحقيق المستهدف منها، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة ونسب الإنجاز، للوقوف علي الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، فحص ١٤٤ ألف طالب بمبادرة فيرس سي



وأكد الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن المبادرة تعتبر نموذجاَ يحتذى به عالمياَ، حيث تمتلك الدولة المصرية أقوي برنامج قومي للفيروسات الكبدية.

موضحاََ أن المستهدف من المبادرة بالمحافظة، فحص (١٤٤ ألف) طالب بالصف الأول الإعدادى بمدارس الحضر والريف (عام، خاص، أزهري) بإجمالي ٧٣٦ مدرسة، وتقديم خدمات العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي، أنه من المقرر إجراء الفحص للطلاب من خلال (٢٤) فريقاَ طبياَ تابعًا لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقليوبية، مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة، التى تتضمن موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.

وأوضح مدير الفرع، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية إلى لجان الكبد التخصصية بالعيادات التابعة للفرع والتي تضم أطباء أطفال واستشاريين كبد مدربين على بروتوكولات العلاج؛ لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكد إيجابيتها لفحص الـ PCR.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم إجراء فحوصات لأولياء أمور الطلبة والتي ثبت إيجابيتها لفيروس سي بعد فحص ال PCR.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المبادرة تأتي استكمالاَ للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للحفاظ علي مصر خالية من فيروس سي.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، أننا نستهدف تخريج جيل صحي للمجتمع، والقضاء علي العادات الغير صحية من خلال مبادرات هادفة، وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

داعيةً منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الحملة بما يسهم في تسهيل مهمة التأمين الصحي لتنفيذها علي الوجه الأكمل، وزيادة توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى.

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