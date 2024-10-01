فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى شواطئ لبنان لهذا السبب

أفاد متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية ستصل إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة وستتخذ موقعًا تحسبًا لصدور قرار بإجلاء رعايا أجانب من لبنان وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في الجنوب.



وتدرس دول غربية الخيارات الممكنة لإجلاء رعاياها من لبنان بصورة آمنة في حال اندلاع حرب شاملة في البلاد، إذ يُنظر إلى قبرص وربما تركيا على أنهما خيار آمن لعشرات الآلاف من الأشخاص.



وذكر المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن فرنسا، التي يتواجد 20 ألفًا من مواطنيها في لبنان، أرسلت حاملة الطائرات الهليكوبتر (ديكسمود) من ميناء تولون إلى المنطقة أمس الإثنين.

وقالت إسرائيل إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع حزب الله في جنوب لبنان بعد أن شنت قواتها المظلية والخاصة هجمات في المنطقة فيما يُعتقد أنه بداية لتوغل بري عقب غارات جوية استهدفت قيادات الجماعة اللبنانية.

ونفى "حزب الله"، ظهر اليوم الثلاثاء، صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة بدء غزوه أراضي لبنان والدخول في اشتباكات مباشرة مع عناصر الحزب.