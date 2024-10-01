الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اليوم العالمى للمسنين، 9.3 مليون مسن فى مصر.. 1.3 مليون مسن مشتغل و46.1% من المشتغلين يعملون فى الزراعة وصيد الأسماك

كبار السن
كبار السن

يحتفل  العالم،يوم الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للمسنين، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار "تسليط الضوء على كبار السن في حالات الطوارئ".                                                            

 

 رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  مؤشرات عن وضع المسنين في مصر


وضع المسنين في مصر

        

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) ما يلي: 

 

وتم اعتبار أن العمر 60 سنة فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنة.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2024

 

بلغ عدد المسنين 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8٪ من إجمالي السكان عام 2024

 

بلغ عدد المسنين الذكور 4.6 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.7مليون بنسبة 9.2% من إجمالي السكان الإناث.


توقع البقاء على قيد الحياة 69.1سنة للذكور،74.1سنة للإناث، عام 2024.
 

ثانيا: وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2023:

بلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.3 مليون مسن بنسبة 14.6% من إجمالي المسنين.

بلغت نسبة الأمية بين المسنيـن 51.5٪ عـام 2023 (37.7٪ من إجمالي ذكور المسنين، 65.8٪ من إجمالي الإناث المسنات)، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.5% عــام 2023 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.8٪ من إجمالي إناث المسنات).

46.1% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 17.3% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

 

ثالثا: وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2022:


تمثل الوفيات بين المسنين 44.9٪ من إجمالي الوفيات عام 2022.
بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 46.3٪ من إجمالي وفيات الذكور.
بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 43.4٪ من إجمالي وفيات الإناث.


رابعا: وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2023:


بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.8٪ من إجمالي العقود.


بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.2٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.
 

 

 

 نص الدستور:  التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

 

 

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