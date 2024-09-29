الإحصاء: أسوان تتصدر قائمة أعلى معدل زواج خلال 2023

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، مؤشرات الزواج فى مصر.

معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:



‌أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف عام 2023 مقابل 9.0 في الألف عام 2022.



‌ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف مقابل 9.5 في الألف بالريف في عام 2023.



‌ج- بلغ أعلى معدل زواج 16.5 في الألف بمحافظة أسوان، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 فـــي الألف بمحافظة الجيزة.

عدد عقود الزواج

وأشارت نتائج النشرة، أن عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل 929428 عقدًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪.