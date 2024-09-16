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"زراعة سوهاج" تعلن بدء التسجيل للالتحاق ببرنامج الإحصاء وتحليل البيانات

جامعة سوهاج, فيتو
جامعة سوهاج, فيتو

 أعلنت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، بدء التسجيل لقبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والعربية، وتتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة لمدة 4 سنوات، ويقبل طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم ورياضة، مضيفًا أنه يتم منح الدراسي درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية تخصص الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات.

كلية الزراعة بسوهاج تعلن عن بدء التسجيل للإلتحاق ببرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات

وأوضح الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن الدراسة بالبرنامج تتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم فى تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية، كما يهدف إلى إعداد كوادر بشرية متميزة قادرة على استخدام تقنيات التكنولوجيا الرقمية الحديثة، لتوظيف البيانات وعمل قواعد رقمية لها، والتى تتعلق بالتنمية المستدامة والحفاظ على جودة المنتجات بمختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور نحيف إبراهيم منسق البرنامج ورئيس قسم المحاصيل، أن البرنامج يهتم باستخدام البرمجة الخطية فى المجال الزراعي وتحليل البيانات المناخية لوضع خطط مستقبلية للتغيرات المناخية، وأيضًا يهتم بدراسة المواصفات القياسية العالمية في عمليات الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير، وتحليل احتياجات السوق الزراعى لتوفير احتياجات المواطن من المنتجات المتاحة بالأسواق.

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