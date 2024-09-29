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اقتصاد

الإحصاء: أعلى معدل طلاق خلال 2023 في بورسعيد والأقل بأسيوط

مؤشر الطلاق فى مصر
مؤشر الطلاق فى مصر

رصدت  النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات  الطلاق فى مصر.

4. معدل الطلاق:
هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:
‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.5 في الألف عام 2023 مقابل 2.6 في الألف عام 2022. 
‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2023.
‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.

 

الإحصاء: 8684 حكم خلع في 2023

الإحصاء: 150 ألف حالة طلاق بالحضر مقابل 115 ألفا بالريف خلال 2023

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