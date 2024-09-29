الإحصاء: أعلى معدل طلاق خلال 2023 في بورسعيد والأقل بأسيوط
رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات الطلاق فى مصر.
4. معدل الطلاق:
هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:
أ- بلغ معدل الطلاق 2.5 في الألف عام 2023 مقابل 2.6 في الألف عام 2022.
ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2023.
ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.
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