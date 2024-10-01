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ثقافة وفنون

طرح البوسترات التشويقية لدراما Gangnam B Side الكورية (صور)

دراما Gangnam B Side،
دراما Gangnam B Side، فيتو

طرحت منصة DISNEY+ البوستر الرسمي للدراما الكورية “‎Gangnam B Side” كما نشرت البوسترات الشخصية لأبطال العمل وهم Ji Chang Wook وBIBI وJo Woo Jin والممثلة Yoon Ha Kyung. 

ومن المقرر عرض المسلسل الكوري “Gangnam B Side” في الـ 6 من نوفمبر المقبل.

دراما Gangnam B Side

تدور أحداث المسلسل في منطقة جانجنام، سيول، حيث تعمل جاي هي (بيبي) في أحد البارات الشهيرة في منطقة جانجنام، وهي تعلم سرًا يتعلق بسلسلة الاختفاءات التي حدثت مؤخرًا بالمنطقة، ولكنها تختفي هي الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين يتورطون في القضية المحقق كانج دونج وو (جو وو جين)، الذي تم تخفيض رتبته ثم عاد إلى العمل، والمجرم يون جيل هو (جي تشانج ووك) من منطقة جانجنام، الذي وضع نفسه على قائمة المشتبه بهم، والمدعي العام مين سيو جين (ها يون كيونج)، الذي يعمل على هذه القضية كفرصة لرفع مكانته، ليطارد كلًا منهم الحقيقة لأسبابه الخاصة.

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Disney الدراما الكورية دراما Ji Chang Wook BIBI Jo Woo Jin Yoon Ha Kyung Gangnam B Side المسلسل الكوري دراما Gangnam B Side

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