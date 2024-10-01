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رياضة

أزمة تواجه منتخب مصر بمباراة العودة أمام موريتانيا بتصفيات أفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، أزمة قبل موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب. 

وسافر شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، إلى موريتانيا للترتيب على إقامة وملعب تدريب المنتخب  والذي قدم تقريره لحسام حسن عن كافة الأمور المحيطة بالمباراة قبل السفر.

وشهد تقرير شعبان بسطاوي لحسام حسن هو إقامة المباراة على ملعب ترتان وهي الأزمة التي ستواجه الفراعنة في ظل عدم اعتياد اللاعبين على اللعب على ارضية ملعب صناعي.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 13 أكتوبر الجاري للسفر إلى موريتانيا يوم 15 من الشهر ذاته في لقاء الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب. 

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة خاصة.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا على الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، في اليوم السابق للمباراة 14 أكتوبر الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فور انتهاء المباراة مباشرة.

 

إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر 

أضاف المصدر لـ فيتو، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، سيستكمل الاجتماع اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة من أجل مناقشة القائمة النهائية للاعبين في معسكر أكتوبر، وسط توقعات بأن يعلن الجهاز الفني عقب انتهاء الاجتماع اليوم  عن أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة لمواجهتي موريتانيا، على أن تضم القائمة من ٢٥ إلى ٢٦ لاعبا على الأكثر. 

 

منتخب مصر الوطني، فيتو

 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي، في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

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