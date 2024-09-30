رسميا، محمد هاني خارج حسابات منتخب مصر أمام موريتانيا

منتخب مصر، تأكد رسميا خروج محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول بالنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل.

التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وقبل قليل، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة وذلك بعد الإشاعة التي خضع لها

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأضاف جاب الله: “اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

بيان النادي الأهلي بشأن إصابة محمد هاني، فيتو

أحمد عيد يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على اختيار البديل الذي سيحل محل محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، أن أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، حجز مكانه في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر المقبل، والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يتجه الجهاز الفني لاستدعاء عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم قراره بشا، اللاعب بشكل نهائي، حيث يفاضل بينه وبين أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

أحمد عيد ظهير النادي المصري، فيتو

منتخب مصر ينتظر التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وراقب الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا التشخيص النهائي لإصابة ظهير النادي الأهلي محمد هاني وأبلغ المدير الفني حسام حسن، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

إصابة محمد هاني بكدمة قوية في الركبة

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.