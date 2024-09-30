الإثنين 30 سبتمبر 2024
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توك توك بدراجة نارية ببني سويف

مستشفى بني سويف الجامعي
مستشفى بني سويف الجامعي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، حادث تصادم توك توك بدراجة نارية، أمام قرية غياضة التابعة لمركز ببا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة. 

 

بلاغ حادث تصادم ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم توك توك بدراجة نارية، أمام قرية غياضة بدائرة مركز شرطة ببا، نتج عنه بعض الاصابات، وتم التحرك الفوري بالتنسيق مع فرق الإسعاف التي هرعت إلى موقع التصادم لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

 

تمكنت سيارات الإسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف بني سويف، من نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبحسب التقارير الطبية الأولية، تنوعت الإصابات بين كدمات وكسور وارتجاج في المخ، مما استدعى التدخل الطبي السريع لتقييم الحالة الصحية للمصابين.

 

اصابة 5 في حادث سير ببني سويف

 

وأفادت مصادر طبية بمستشفى بني سويف الجامعي أن المصابين هم: الطفل محمود محمد محمود، 8 سنوات، يعاني من اشتباه كسر في الفخذ الأيمن، وبلال محمد محمود، 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة، ورفيدة محمد محمود، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات سطحية في أنحاء متفرقة من جسدها، ومصاب آخر مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، يعاني من حالة إشتباه ما بعد الارتجاج، ولا يزال يخضع للرعاية الطبية بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، سواء كانت نتيجة السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقواعد المرور، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق والحد من الحوادث المرورية المتكررة التي تتسبب في إصابات وخسائر بشرية، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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