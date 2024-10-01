الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

شخص يشعل النار في شقيقه بالدقهلية بسبب الخلاف على الميرات

الامن
الامن

أقدم سمسار في العقد الرابع من عمره على إشعال النيران في شقيقه بزجاجة ملوتوف لخلاف بينهما على الميراث في قرية كفر علام مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. 

إصابة نجار مسلح على يد شقيقه بحروق

وكانت تلقت الاجهزة الامنية في الدقهلية اخطارا من  شرطة منية النصر  يفيد باستقبال مستشفى منية النصر  المدعو "محمد ع ا ع" ۳۹ سنه نجار مسلح، ومقيم قرية كفر علام مصابا بجروح من الدرجة الثانية والثالثة بالظهر والقدمين
والزراعين ( ادعاء تعدى ).

اخ يشعل النيران في شقيقه بالدقهلية والسبب صادم

وعلي الفور انتقلت قوة امنية من مركز شرطة منية النصر،  والفحص وسؤاله اتهم شقيقه  "هشام ع ا ع" ٤٧ سنه سمسار
ومقيم بذات القربة بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة "بنزين " تجاهه وإشعال النيران، حال تواجده بالشقة السكنية وحدوث إصابته المشار إليها، وكذا احتراق جزء من باب الشقة، وبعض محتويات الصالة وتمكنه بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق في حينه.


تم ضبط المتهم، وبمواجهته انكر ما نسب إليه وعلل اتهام شقيقه
لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وبالمعاينة تبين وجود ذات التلفيات المشار اليها

التحريات تتوصل لخلافات بين الشقيقين علي الميراث 
وتوصلت تحريات الضباط وحدة مباحث المركز إلى وجود خلافات بسبب الميراث ووجود خلاف بين المجني عليه والمتهم 
على عقار مكون من ثلاثة طوابق الطابق الأول تقطنه شقيقتهما وقيام المتهم بطردها من الشقة والاقامة بدلا منها، وعقب عودة المصاب من المملكة العربية السعودية منذ حوالى ثلاثة ايام تقريبا، وتقابله مع المتهم  بذات الشقة اعتراضا على ما بدر منه تجاه شقيقتهما
 

بزجاجة بها مادة مشتعلة بنزين " واشعال النيران

وقام المتهم باحضار زجاجة بها مادة مشتعلة بنزين " واشعال النيران بها، والقاتها تجاه المصاب حال تواجده على مقربة من باب الشقة وحدوث أصابته
وكذا التلفيات المشار اليها سلفا.


وبسوال شقيقتهما "ثناء ع ا"  ۳۵ سنه ربة منزل ومقيمة بعقار اخر بذاب القرية,أيدت ذات المضمون
..
وبمواجهة المتهم اید مضمون ما توصلت اليه التحريات، وتم اخطار قسم الأدلة الجنائية لاجراء المعاينة اللازمة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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