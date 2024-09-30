الإثنين 30 سبتمبر 2024
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حوادث

قرار عاجل من محافظ الدقهلية في حادث إصابة 4 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز بمنية النصر

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العقار المنهار

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بفرض كردون أمني حول المنزل الذي انهار سقفه نتيجة انفجار أسطوانة غاز والمنازل المجاورة بمنية النصر وعرضها علي لجنة المنشآت الآيلة  .

انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 أشخاص 

انفجرت أسطوانة غاز بأحد المنازل بحي السلام بميت الخولي مركز ومدينة منية النصر أدي إلي إنهيار سقف الدور الثاني المعروش بالخشب والمنزل مكون من طابقين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين بحروق متنوعة من الدرجة الأولي والثانية والثالثة.

 وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي الفور المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة منية النصر - التضامن الإجتماعي )  حيث تم نقل جميع المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج.

فرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة 

 كما أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتها الإنشائية، ورفع الأنقاض الناجمة عن الانهيار، ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
 

رئيس المدينة الاطمئنان علي المصابين 


ومن جانبه توجه " رئيس مركز ومدينة منية النصر"الي مستشفى منية النصر للاطمئنان علي المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم.

 

ويطمئن " محافظ الدقهليه " المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وتم نقل جميع المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعايه الطبيه لهم.

 

و تؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

عدم الانسياق وراء اي اشاعات 

 وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها.

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